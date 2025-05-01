Москва, 1 мая, 2025, 23:01 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала журналистов не молчать об ударе ВСУ по рынку в Алешках в Херсонской области, указав на игнорирование произошедшего со стороны международных структур.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Дипломат напомнила, что глава киевского режима Владимир Зеленский ранее заявил о намерении наносить удары по наиболее «болезненным» для России объектам.

«Ни одна международная структура снова ничего «такого» не заметит? Ни террористического характера очередной атаки по мирным жителям? Ни явной спланированности этого теракта и того, что он был совершён именно в праздничный день при значительном скоплении людей?» — написала представитель внешнеполитического ведомства в Telegram-канале.

Захарова также отметила, что международные организации не обращают внимания на зависимость подобных атак от западных поставок оружия и финансирования Киева, а также не осуждают бесчеловечную тактику ВСУ, использующих повторные удары для добивания раненых и создания препятствий для работы медиков и спасателей.

Дипломат подчеркнула, что молчание ангажированных международных структур уже никого не удивляет, но журналисты обязаны реагировать. Она призвала СМИ задавать вопросы, требовать комментариев от представителей международных организаций и добиваться правды о преступлениях киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая около 09:30 ВСУ нанесли массированный удар по рынку в Алёшках FPV-дронами. Погибли восемь человек. Пострадали как минимум 20 человек. По факту атаки СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Украинские боевики атаковали волнами, препятствуя эвакуации раненых. По словам зампреда регионального правительства Сергея Черевко, в нападении участвовало 30 беспилотников. Он выразил благодарность врачам и спасателям за мужество при спасении пострадавших.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал атаку на рынок в Алешках преднамеренным актом покушения киевского режима на мирное население РФ. Дипломат подчеркнул, что ВСУ тщательно спланировали удар и осуществили его, «практически глядя в глаза жертв через камеры беспилотников».

Украинские войска с 2014 года бьют по мирным людям, в том числе по тем, кого Киев формально называет гражданами Украины. За 11 лет от атак ВСУ погибли более 6,5 тыс. человек, ранения получили около 16,5 тыс.