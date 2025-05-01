Вашингтон, 1 мая, 2025, 22:36 — ИА Регнум. Пост посла США на Украине займёт действующая посол США на Кипре Джули Дэвис. Об этом 1 мая сообщила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс на регулярном брифинге для журналистов

«Президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио решили, что посол Джули Дэвис будет работать в Киеве», — уточнила Брюс.

Представитель госдепа отметила, что Дэвис занимает должность посла США на Кипре с февраля 2023 года.

Кроме того, как следует из данных, размещённых на сайте Госдепартамента, Дэвис до 2020 года занимала пост посла США в Белоруссии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как подтвердила 10 апреля официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс, посол США на Украине Бриджит Бринк досрочно покинула пост и возвращается домой. О причинах отставки дипломат умолчала. По данным телеканала CBS News, решение об увольнении посол принимала с учётом политических факторов и личных обстоятельств.

В Британии пояснили, что Бринк уволилась с должности посла США на Украине по причине нарастающих разногласий как с американским президентом Трампом, так и с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Бринк была назначена Трампом во время его первого президентского срока на должность главы дипмиссии в Словакии. При президенте США Джозефе Байдене она стала послом на Украине.