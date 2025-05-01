Херсон, 1 мая, 2025, 22:23 — ИА Регнум. В Алёшках продолжают эвакуировать тела мирных жителей, погибших при ударе ВСУ по рынку. Об этом вечером 1 мая сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«В Алёшках продолжается эвакуация тел погибших гражданских от удара ВСУ по рынку. Работа спасателей осложнена: в районе атаки по-прежнему кружат вражеские FPV-дроны», — написал Сальдо в Telegram-канале.

Спасатели, медики и сотрудники МЧС работают под постоянной угрозой, вынося погибших и раненых, рискуя жизнью. Каждый выезд проходит на пределе возможностей.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая около 09:30 ВСУ нанесли массированный удар по рынку в Алёшках FPV-дронами. Погибли восемь человек. По факту атаки СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Украинские боевики атаковали волнами, препятствуя эвакуации раненых. По словам зампреда регионального правительства Сергея Черевко, в нападении участвовало 30 беспилотников. Он выразил благодарность врачам и спасателям за мужество при спасении пострадавших.

Министерство иностранных дел РФ назвало удар по Алешкам кровавым военным преступлением Киева против мирных россиян.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ и директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с ИА Регнум сравнил действия украинских военных с преступлениями бандеровцев времён Великой Отечественной войны, которые отличались особой жестокостью, превосходящей даже фашистов. По его словам, современные украинские националисты продолжают их дело, устраивая террор против мирных жителей.