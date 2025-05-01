Вашингтон, 1 мая, 2025, 21:30 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности станет госсекретарь Марко Рубио. Об этом 1 мая заявил американский лидер Дональд Трамп.

Global Look Press

По его словам, Майк Уолтц, занимавший пост советника по нацбезопасности с 20 января, будет выдвинут в качестве кандидата на должность постоянного представителя США при ООН.

«В это же время государственный секретарь Марко Рубио будет исполнять обязанности советника по национальной безопасности, продолжая при этом руководить Государственным департаментом», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Как передавало ИА Регнум, телеканал Fox News сообщил, что Уолтца увольняют с должности в том числе из-за скандала, вызванного тем, что он добавил постороннего в секретный чат в мессенджере Signal. Инцидент произошел в марте. Главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг тогда сообщил, что его добавили в чат, где Уолтц, Рубио, министр обороны США Пит Хегсет и вице-президент Джей Ди Вэнс обсуждали детали готовящихся ударов по объектам хуситов в Йемене.

Уолтц после скандала заявил, что не знаком с Голдбергом. Политик заявил, что журналист в чате отображается под другим именем.

Трамп после этого заявил, что доверяет Уолтцу, несмотря на инцидент с утечкой данных об ударах по Йемену. Президент назвал советника хорошим человеком и заявил, что он усвоил урок.

При этом газета Politico написала, что Трамп был в ярости из-за того, что у Уолтца был номер Голдберга. Он также разозлился из-за такой глупости советника.