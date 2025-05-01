Вашингтон, 1 мая, 2025, 21:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 1 мая объявил, что назначает своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца постоянным представителем страны при ООН.

EPA/TASS

«Я рад объявить, что буду номинировать кандидатуру Майка Уолтца на пост следующего представителя США при Организации Объединенных Наций», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Трамп уточнил, что обязанности советника по нацбезопасности временно будет исполнять государственный секретарь Марко Рубио, продолжая руководить ведомством.

Как передавало ИА Регнум, ранее 1 мая корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила, что, по ее информации, Уолтца вскоре уволят с поста советника президента. Она также заявила о предстоящем увольнении его заместителя Алекса Вонга.

Телеканал Fox News заявил, что отставка Уолтца связана со скандалом, который произошел в марте. Он тогда добавил главного редактора издания The Atlantic Джеффри Голдберга в секретный чат с высшим руководством страны, где обсуждали готовящиеся удары по объектам хуситов в Йемене.

Газета Politico назвала основным кандидатом на место Уолтца спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Но журналистка телеканала CNN Алайна Трин сообщила, что он не хочет занимать эту должность.