Трамп заявил, что назначит Уолтца постпредом США при ООН
Вашингтон, 1 мая, 2025, 21:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 1 мая объявил, что назначает своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца постоянным представителем страны при ООН.
«Я рад объявить, что буду номинировать кандидатуру Майка Уолтца на пост следующего представителя США при Организации Объединенных Наций», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Трамп уточнил, что обязанности советника по нацбезопасности временно будет исполнять государственный секретарь Марко Рубио, продолжая руководить ведомством.
Как передавало ИА Регнум, ранее 1 мая корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила, что, по ее информации, Уолтца вскоре уволят с поста советника президента. Она также заявила о предстоящем увольнении его заместителя Алекса Вонга.
Телеканал Fox News заявил, что отставка Уолтца связана со скандалом, который произошел в марте. Он тогда добавил главного редактора издания The Atlantic Джеффри Голдберга в секретный чат с высшим руководством страны, где обсуждали готовящиеся удары по объектам хуситов в Йемене.
Газета Politico назвала основным кандидатом на место Уолтца спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Но журналистка телеканала CNN Алайна Трин сообщила, что он не хочет занимать эту должность.