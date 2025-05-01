Вашингтон, 1 мая, 2025, 21:21 — ИА Регнум. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил своему окружению, что не заинтересован в должности советника американского лидера по национальной безопасности. Об этом 1 мая сообщила журналистка телеканала CNN Алайна Трин со ссылкой на источники, близкие к Уиткоффу.

Global Look Press

«Он дал понять, что не хочет эту должность», — написала она в соцсети X.

Отмечается, что окружение Уиткоффа также не ожидает, что Трамп предложит ему пост советника по нацбезопасности.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс, ссылаясь на источники, заявила, что Майка Уолтца вскоре уволят с должности советника президента США по нацбезопасности. Газета Politico сообщила, что основным кандидатом на этот пост является Уиткофф.

Телеканал Fox News сообщил, что Уолтца увольняют с должности в том числе из-за скандала, вызванного тем, что он добавил постороннего в секретный чат в мессенджере Signal. Инцидент произошел в марте. Главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что его добавили в чат, где Уолтц, министр обороны США Пит Хегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио обсуждали детали готовящихся ударов по объектам хуситов в Йемене.

Уолтц после скандала заявил, что не знаком с Голдбергом. Политик заявил, что журналист в чате отображается под другим именем.

Трамп после этого заявил, что доверяет Уолтцу, несмотря на инцидент с утечкой данных об ударах по Йемену. Президент назвал советника хорошим человеком и заявил, что он усвоил урок.

При этом газета Politico написала, что Трамп был в ярости из-за того, что у Уолтца был номер Голдберга. Он также разозлился из-за такой глупости советника.