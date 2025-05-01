Москва, 1 мая, 2025, 21:15 — ИА Регнум. Священник московского храма Благовещения Богородицы Русской православной церкви во время крестного хода окропил святой водой робота-доставщика. Снимок распространился в Сети 1 мая.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В церкви рассказали, что заранее не собирались освящать робота, он просто случайно попался по дороге. Священники храма и прихожане проводят крестный ход каждый год после Пасхи по одному и тому же маршруту.

«Импровизация такая получилась. От святой воды хуже никому не будет, даже роботу-доставщику», — заявили в церкви изданию «Подъем».

Представитель храма также отметил, что теперь еда в доставщике также считается освященной. Он пошутил, что теперь те, кто получил этот заказ, покрестятся и станут православными.

Как передавало ИА Регнум, патриарх Московский и всея Руси Кирилл 26 апреля призвал священников изучать философию, в том числе марксизм, чтобы понимать вызовы, с которыми человек сталкивается в современном мире. Служители церкви должны понимать, какие проблемы стоят перед обществом.