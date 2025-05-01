Москва, 1 мая, 2025, 20:57 — ИА Регнум. В музыкальном конкурсе «Интервидение» могут принять участие артисты, представляющие США или страны Европы, уже идут соответствующие переговоры. Об этом 1 мая сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Global Look Press

«Я думаю, что кто-то из них рискнет приехать. В данном случае здесь многое зависит от качества исполнителя, потому что это не любительский конкурс, а конкурс высоких профессионалов», — заявил он журналистам.

Швыдкой также рассказал, что в конкурсе примут участие порядка 25 стран, так как трудно организовать участие большего количества выступлений в рамках финального концерта. В мире с большим интересом относятся к «Интервидению», подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, «Интервидение» пройдет 20 сентября на «Live Арене» в Москве. Организаторы конкурса заявили, что это будет одно из главных событий мировой музыкальной сцены. В нем выступят известные артисты с популярными хитами разных континентов.

Президент России Владимир Путин 3 февраля подписал указ о проведении «Интервидения». Правительство РФ выделило на организацию мероприятия 750 млн рублей.

Швыдкой ранее сообщил, что на участие в «Интервидении» подали заявки музыканты из более чем 20 стран. Подтвердили участие артисты из Китая, Бразилии, Латинской Америки, стран СНГ и Ближнего Востока.