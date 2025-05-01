Вашингтон, 1 мая, 2025, 20:59 — ИА Регнум. Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро обратил его внимание на то, что Европа прилагает недостаточно усилий для урегулирования украинского конфликта. Об этом сказано в распространенном сообщении ведомства по итогам встречи.

Global Look Press

«Секретарь Рубио похвалил лидерство Франции в мобилизации европейской и украинской поддержки для устойчивого соглашения, но ясно дал понять, что слов недостаточно — Европа должна активизировать реальные ресурсы и политическую волю, чтобы положить конец этой войне», — следует из публикации.

Также Рубио в рамках встречи указал на приверженность президента США Дональда Трампа и дальше работать по вопросу урегулирования ситуации на Украине. При этом Вашингтон, по его словам, все так же настроен на сотрудничество с Францией и другими странами Европы для достижения мира.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о намерении Вашингтона в ближайшие 100 дней активно добиваться запуска переговорного процесса между сторонами украинского конфликта. Он отметил, что европейские союзники США, критикующие политику Трампа, признают факт того, что он стал первым, кому удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

Ранее в издании Advance вышла статья, в которой говорится, что Европа очень постарается отговорить Украину от перемирия с Россией перед 9 Мая. Отмечалось, что европейские лидеры все дни перед празднованием Победы будут поддерживать постоянный контакт с Киевом, чтобы тот не пошел навстречу Москве.

До этого глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отметил, что стремление главы киевского режима Владимира Зеленского сорвать мирное урегулирование украинского конфликта активно поддерживается европейскими государствами.