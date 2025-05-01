Москва, 1 мая, 2025, 20:35 — ИА Регнум. Заявления в Бухаресте о якобы вмешательстве России в выборы в Румынии являются ложью, сумасшествием и безумием. об этом 1 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Много раз мы слышали от представителей Румынии, что Россия якобы вмешивается в румынские выборы, Это сумасшествие, безумие, ложь», — отметила она в эфире телеканала RT.

Она обратила внимание на то, что ирландский корреспондент телеканала RT Чей Боуз, которого задержали по прибытии в аэропорт Бухареста, прибыл в Румынию для освещения выборов легально и ничего не нарушал.

Как подчеркнула Захарова, корреспондент следовал всем формальным процедурам, пересёк границу, но ему даже не позволили выйти из самолета.

Захарова отметила, что Боузу запрещают заниматься его профессиональной деятельностью, эта ситуация дискредитирует уровень демократии в Румынии.

Как передавало ИА Регнум, Боузазадержали в аэропорту Бухареста 1 мая. Ирландец прилетел в Румынию освещать выборы, однако сотрудники полиции вывели его из самолета сразу после приземления, а затем допросили.

Президентские выборы в Румынии пройдут 4 мая. В случае, если после голосования не определится победитель, второй тур состоится 18 мая.

В декабре 2024 года Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура президентских выборов, на которых победу одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску с 22,94% голосов. Эти результаты отменили из-за жалоб общественных организаций, кандидатов и госструктур. При этом Джорджеску назвал такое решение суда госпереворотом и отметил, что правосудие в стране утратило суть.

Центральное избирательное бюро 9 марта объявило об отказе в регистрации Джорджеску и другим двум независимым кандидатам на выборах в Румынии. По мнению бюро, поданные политиком документы якобы не соответствуют требованиям закона. Это решение вызвало протесты в Бухаресте, что повлекло за собой столкновения с полицией. Джорджеску заявил, что отказ в регистрации независимым кандидатам является прямым ударом по демократии, это говорит о нахождении Румынии под тиранией.

Служба внешней разведки России заявила, что за решением прокуратуры Румынии о предъявлении обвинений Джорджеску стоит руководство Евросоюза. Отмечалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сыгравшая основную роль в признании недействительными итогов первого тура выборов в Румынии в конце 2024 года, потребовала от нынешних властей в Бухаресте не допустить Джорджеску к повторному голосованию в мае. При этом она угрожала Румынии ограничением доступа к фондам ЕС, если независимый политик будет продолжать участвовать в выборах президента.