Москва, 1 мая, 2025, 20:25 — ИА Регнум. Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко 1 мая заявила, что Украина, скорее всего, не сможет добиться лишения российской гимнастки Ангелины Мельниковой нейтрального статуса.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Она прокомментировала призыв Национального олимпийского комитета Украины (НОК) не допускать Мельникову к международным турнирам. В Киеве заявили, что она выдвинула свою кандидатуру на праймериз «Единой России», занималась с детьми российских военнослужащих и помогала собирать деньги для семей бойцов спецоперации.

Родионенко подтвердила, что спортсменка выдвигается в депутаты, а сообщения о поддержке спецоперации назвала глупостью.

«Мельникова никогда никакого участия в подобных мероприятиях не принимала. Украина решила сгустить краски, добавив к выдвижению в Думу поддержку СВО. Думаю, на этот раз у них вряд ли что-то получится», — сказала Родионенко изданию Sport24.

Тренер отметила, что оснований для лишения Мельниковой нейтрального статуса нет. Пока не было официальных сообщений от Международного олимпийского комитета и Международной федерации гимнастики о получении письма от НОК.

Как сообщало ИА Регнум, Мельникова получила нейтральный статус в марте. Она на Олимпиаде-2020 в Токио завоевала золотую медаль в командном первенстве, а также бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях. Кроме того, спортсменка заняла второе место на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро и является абсолютной чемпионкой мира 2021 года.