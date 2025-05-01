Вашингтон, 1 мая, 2025, 20:28 — ИА Регнум. Американский конгрессмен Линдси Грэм (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) пытается убедить членов сената в необходимости введения пошлины в размере 500% на товары, страны-производители которых приобретают у РФ энергоресурсы. Об этом пишет Bloomberg.

Global Look Press

«Один из ключевых союзников президента Дональда Трампа в сенате США сообщил, что 72 (из 100. — Прим. ред.) его коллеги поддерживают законопроект, который введет «сокрушительные» новые санкции против России и пошлины для стран, покупающих ее нефть, газ и другие ключевые продукты», — следует из материала.

Согласно инициативе Грэма, такие меры можно применить, если Россия не начнет «серьезные переговоры» по урегулированию конфликта на Украине. Хотя Москва ранее заявляла, что открыта к прямым переговорам, но пока не наблюдает аналогичного сигнала от Киева.

В статье также сказано, что пошлины в 500% могут затронуть ввозимые в США товары из стран, закупающих российские нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также Грэм предлагает запретить американцам принимать участие в сделках, связанных с российскими долговыми бумагами.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля газета The Washington Post опубликовала статью, в которой говорится, что Грэм изменил позицию по украинскому кризису и теперь поддерживает идею о признании за Россией новых территорий. В материале отмечалось, что сенатор признал необходимость реалистично смотреть на возможности разрешения конфликта.

27 апреля госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская сторона нерасширением антироссийских санкций преследует конкретную цель — не навредить процессу урегулирования конфликта на Украине.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 28 апреля отметил, что всего США, европейскими государствами и другими странами было введено порядка 30 тыс. антироссийских ограничений. В итоге это послужило толчком для развития и роста экономики России.

1 мая зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя введение Соединенными Штатами Америки торговых пошлин, указал, что на Россию они не распространяются. Он объяснил это тем, что РФ практически не ведет торговлю с американской стороной, а также отметил, что для США в них нет смысла, поскольку существуют 30 тыс. незаконных ограничительных мер.