Вашингтон, 1 мая, 2025, 20:36 — ИА Регнум. Советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца увольняют с должности в том числе из-за скандала, вызванного тем, что он добавил постороннего в секретный чат мессенджере Signal. Об этом 1 мая заявил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Global Look Press

Инцидент произошел в марте. Главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что его добавили в чат, где Уолтц, министр обороны США Пит Хегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио обсуждали детали готовящихся ударов по объектам хуситов в Йемене.

«Уолц взял на себя ответственность за включение журналиста в групповой чат», — напомнил телеканал.

По информации журналистов, вскоре будут новые увольнения. Также ожидается выступление президента США Дональда Трампа по этому вопросу. Официальной информации об увольнении советника президента пока нет.

Как передавало ИА Регнум, Уолтц после скандала заявил, что не знаком с Голдбергом. Политик заявил, что журналист в чате отображается под другим именем.

Трамп после этого заявил, что доверяет Уолтцу, несмотря на инцидент с утечкой данных об ударах по Йемену. Президент назвал советника хорошим человеком и заявил, что он усвоил урок.

При этом газета Politico написала, что Трамп был в ярости из-за того, что у Уолтца был номер Голдберга. Он также разозлился из-за такой глупости советника.

1 мая корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс, ссылаясь на источники, заявила, что Уолтца вскоре уволят с должности. Газета Politico сообщила, что основным кандидатом на пост советника является спецпосланник президента США Стив Уиткофф.