Москва, 1 мая, 2025, 19:56 — ИА Регнум. Открытие аэропорта в абхазском городе Сухум и возобновление прямых авиарейсов с Россией — это драйвер развития туризма, который является важнейшей частью экономики Абхазии. Об этом в четверг, 1 мая, заявил директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в разговоре с ИА Регнум.

Пелагия Тихонова/РИА Новости

1 мая возобновилось регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией. Из московского аэропорта Внуково вылетел рейс в Сухум, который стал первым с 1993 года.

«Это то, чего 30 лет ждали граждане Абхазии, граждане России, которым, конечно, открытое авиасообщение облегчит возможность попасть в Абхазию без этих длинных и сложных маршрутов сперва до Сочи, потом на машине до границы, потом границу перейти, потом еще на машине часа два ехать. Открытие сообщений — это не только драйвер развития туризма, который является важнейшей отраслью экономики Абхазии. Это драйвер всевозможных межгосударственных и общественных связей», — сообщил политолог.

Эксперт подчеркнул, что взлётно-посадочная полоса аэропорта в городе Сухум уникальна. Сам аэропорт был построен еще в конце советских времен и позволяет совершать взлет и посадку в обе стороны, что значительно упрощает работу для летчиков и создает возможности для принятия большого количества воздушных лайнеров, уточнил собеседник агентства.

«В этом смысле потенциал Сухумского аэропорта предстоит раскрыть. В первую очередь российской стороне, ну и абхазской, естественно, тоже, как хозяевам аэропорта. Он может быть использован как хаб для стран Ближнего Востока. Там и дружественный нам Иран, страны БРИКС, Глобальный Юг и многие другие. Я предполагаю, что это потенциально очень выгодная для всех история. Я имею в виду для нас, для России, для российских авиаперевозок», — заявил Мартынов.

Как объяснил эксперт, возобновленное прямое авиасообщение между Абхазией и Россией позволяет абхазам попасть в разные российские города «практически из дома».

«Это современный международный аэропорт, сделанный по всем международным стандартам. Рано или поздно все эти внешние санкции растворятся, как туман над адлерским аэропортом, и абсолютно точно сухумский аэропорт займет достойное место в мировом регистре международных аэропортов», — выразил мнение политолог.

Собеседник агентства выразил уверенность, что подобные совместные проекты России и Абхазии являются серьезным стимулом и помощью в социально-экономическом развитии этого новейшего государства. Политолог подчеркнул, что при этом все внутриполитические тряски этого региона уходят в прошлое, так как на повестке дня очень много работы, которую нужно совместно выполнять.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в столицу Абхазии с федеральной территории Сириус впервые отправился электропоезд «Диоскурия». По словам замгендиректора РЖД Ивана Колесникова, по маршруту поезда будет расположено семь остановок, но их количество впоследствии может увеличиться благодаря развитию туристических маршрутов.

В 2024 году Абхазия почти догнала Турцию по популярности у российских туристов. Согласно данным погранслужб, с января по июнь граждане России совершили в эту страну 2,163 млн поездок, а в Турецкую Республику— 2,522 млн поездок. В Ассоциации туроператоров России также подчеркнули, что около 10% всего выездного турпотока из РФ с целью туризма приходится именно на Абхазию, а в 2024 году число туристов увеличилось на 5–7%.