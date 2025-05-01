Москва, 1 мая, 2025, 19:38 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту». Соответствующая телеграмма опубликована 1 мая на сайте Кремля.

Фестиваль Дорога на Ялту

«Отрадно, что в преддверии Дня Победы, священного для нас праздника, ваш замечательный проект по традиции объединил талантливых артистов, музыкантов, творческих деятелей, журналистов из России и многих зарубежных стран — тех, кто бережно хранит память о своих предках, о мужестве и беспримерной стойкости поколения победителей, разгромивших нацизм, спасших весь мир», — говорится в телеграмме главы государтва.

Российский лидер также выразил уверенность, что фестиваль 2025 года, совпавший с Годом защитника Отечества и 80-летием Великой Победы, станет знаменательным событием и надолго запомнится всем присутствующим на мероприятии.

Финальный гала-концерт седьмого международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту» 1 мая проходит в Кремле. В нем принимают участие гости из 17 стран.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля президент РФ заявил, что только осознавая цену, которую советский народ заплатил за Победу в Великой Отечественной войне, можно правильно определить будущее России и расставить приоритеты. Глава государства также подчеркнул, что День Победы является триумфом российского и советского народов.

Днем ранее Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Волгограде. Выступая, глава российского государства заверил, что Москва и Минск всегда будут помнить уроки Великой Отечественной войны.

Он также предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне при парламентском собрании РФ и Белоруссии. Главной задачей этой комиссии, по его словам, должна стать консолидация общественных и политических сил двух стран, в частности молодежи — чтобы защитить и передать историческую правду о Великой Отечественной войне.