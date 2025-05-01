Бухарест, 1 мая, 2025, 19:20 — ИА Регнум. Корреспондента RT из Ирландии Чея Боуза задержали в аэропорту Бухареста. Об этом 1 мая сообщили телеканал.

Отмечается, что ирландец прилетел в Румынию освещать выборы, однако сотрудники полиции вывели его из самолета сразу после приземления, а затем допросили.

«Им нужен был только я. Зашли в самолет, спросили, кто тут Чей Боуз, и вшестером вывели меня», — передает телеканал слова корреспондента.

Президентские выборы в Румынии пройдут 4 мая. В случае, если после голосования не определится победитель, второй тур состоится 18 мая.

Как передавало ИА Регнум, в декабре прошлого года Конституционный суд Румынии аннулировал итоги ноябрьских президентских выборов. Причиной стали нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности страны. Так, независимый кандидат Кэлин Джорджеску выиграл первый тур с 22,94% голосов, но эти результаты отменили из-за жалоб общественных организаций, кандидатов и госструктур. При этом Джорджеску назвал такое решение суда госпереворотом и отметил, что правосудие в стране утратило суть.

5 марта правоохранители начали обыски в частных компаниях, с целью расследовать незаконное финансирование избирательной кампании румынского политика. На следующий день суд оставил Джорджеску под надзором.

Тем не менее, российская служба внешней разведки заявила, что за решением румынской прокуратуры о предъявлении обвинений Джорджеску стоит глава ЕврокомиссииУрсула фон дер Ляйен. Отмечалось, что она потребовала от Бухареста не допустить Джорджеску к повторному голосованию в мае и угрожала ограничением доступа Румынии к фондам союза.