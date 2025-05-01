Херсон, 1 мая, 2025, 19:20 — ИА Регнум. Один из мирных жителей, пострадавших при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рынок в Алешках Херсонской области, умер в больнице. Об этом 1 мая сообщил зампред регионального правительства Сергей Черевко.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ранее администрация области в Telegram-канале сообщила, что на скорой помощи с места удара дронами эвакуировали 12 пострадавших. Один из них скончался на пути в больницу.

«Еще один человек умер, уже будучи в больнице, готовясь к операции. Большая кровопотеря и раны очень тяжелые», — рассказал Черевко ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая около 09:30 ВСУ нанесли массированный удар по рынку в Алешках FPV-дронами. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на месте погибли семь мирных жителей.

Украинские боевики наносили удары волнами, мешая эвакуировать раненых. Черевко сообщил, что в общей сложности в атаки участвовали 30 беспилотников. Он поблагодарил врачей и спасателей за героизм при спасении пострадавших.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин в разговоре с ИА Регнум отметил, что украинские военные ведут себя также, как в годы Великой Отечественной войны вели себя бандеровцы, превосходившие по жестокости фашистов. Украинские националисты массово убивали мирных жителей, а теперь из последователи устраивают террор против гражданского населения.