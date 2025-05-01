Астана, 1 мая, 2025, 19:06 — ИА Регнум. В Казахстане обнаружили 88 погибших тюленей на берегу Каспийского моря. Об этом 1 мая сообщили в комитете рыбного хозяйства республики.

Муса Салгереев/ТАСС

«29 апреля… обнаружены 88 туш тюленей, выброшенные на побережье. В настоящее время причины гибели водных животных установить затруднительно в связи со значительным временем, прошедшим с момента предполагаемой смерти животных (2–3 недели)», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети Instagram (запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Отмечается, что невозможно провести качественный отбор проб для анализов из-за значительного разложения туш. Мертвых краснокнижных животных убрали с побережья, а факт гибели зарегистрировали сотрудники полиции.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля более 150 малых косаток выбросились на берег австралийского острова Тасмания. 14 из них погибли, остальных же удалось спасти. При этом млекопитающие могли находиться на берегу порядка 48 часов, а помощь морским животным сильно затрудняло расположение берега и сложности с транспортировкой.

Причины массового выброса установить не удалось. В местном департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды заявили, что подобных инцидентов в регионе не наблюдалось более 50 лет.