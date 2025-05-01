Астана, 1 мая, 2025, 18:57 — ИА Регнум. Сборная «Россия 25» разгромила команду Казахстана со счетом 4:1 в первом матче в рамках ежегодного хоккейного «Тура сборной». Игра состоялась 1 мая в Астане.

Максим Константинов/ТАСС

Первые два тайма забивали только российские спортсмены: Данил Аймурзин (12-я минута), Дмитрий Саморуков (18), Марат Хайруллин (26) и Михаил Воробьев (39). Казахстанские хоккеисты смогли забить «гол престижа» только под конец встречи, на 47-й минуте. Его автором стал Алихан Асетов.

Турне «России 25» продлится до 8 мая. Сборная встретится 2 мая в Астане с национальной командой Белоруссии. Потом игры пройдут в Тольятти 5 и 6 мая, а завершающая игра состоится 8 мая в Минске.

В состав «России 25» вошли представители 10 клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Средний возраст игроков — 25 лет. Главным тренером команды является наставник санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг.

Как передавало ИА Регнум, в России проходит Кубок Гагарина. 28 апреля состоялся первый полуфинальный матч, в нем челябинский клуб «Трактор» победил московское «Динамо» со счетом 4:3. В полуфинал также прошли ярославский «Локомотив» и уфимский «Салават Юлаев».