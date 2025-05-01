Вашингтон, 1 мая, 2025, 18:51 — ИА Регнум. Проекты, которые будут разрабатываться Украиной и США в рамках сделки по полезным ископаемым, будут включать в себя добычу минералов, углеводородов и развитие соответствующей инфраструктуры. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Global Look Press

«Проекты в сфере природных ресурсов будут включать минералы, углеводороды и сопутствующее развитие инфраструктуры», — следует из сообщения.

В заявлении отмечается, что в случае желания со стороны Вашингтона приобрести добытые совместно с Киевом ресурсы у США будет первоочередное право либо купить их, либо назначить покупателя на свой выбор.

«Экономическая безопасность — это национальная безопасность, и эта важная мера предосторожности предотвращает попадание критически важных ресурсов в чужие руки», — пишет Белый дом.

Как передавало ИА Регнум, ранее в министерстве финансов США сообщили о подписании между Вашингтоном и Киевом сделки по совместной разработке недр на территории Украины. С украинской стороны факт заключения соглашения подтвердила вице-премьер страны Юлия Свириденко.

30 апреля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина будет переводить 50% доходов от всех новых лицензий и ренты на добычу полезных ископаемых в общий с США инвестфонд. При этом за Вашингтоном сохраняется право не пополнять фонд финансово, а передавать Киеву вооружения.

1 мая замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что для американской стороны интерес сделки состоит в том, чтобы вернуть в казну США деньги, направленные на оказание военной поддержки Киеву.