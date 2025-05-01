Симферополь, 1 мая, 2025, 18:46 — ИА Регнум. Российский союз туриндустрии обратился к Минтрансу РФ из-за многокилометровой пробки перед Крымским мостом. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба объединения.

Юрий Березнюк/ТАСС

«РСТ обращается к Министерству транспорта Российской Федерации с просьбой провести оперативную оценку сложившейся ситуации, рассмотреть возможность увеличения пропускной способности контрольных пунктов и принять меры для оптимизации транспортных потоков в период майских праздников», — говорится в заявлении.

Отмечается, что нагрузка на транспортную инфраструктуру увеличилась из-за перераспределения турпотоков из Краснодарского края, где часть пляжей были закрыты. Также на ситуацию повлияло ограниченное авиасообщение с южными регионами страны. Таким образом, спрос на отдых в Крыму увеличился более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, уточнили в союзе.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962547" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пробка на Крымском мосту

РСТ также порекомендовал россиянам рассмотреть другие варианты въезда на полуостров, например поездом.

Как передавало ИА Регнум, утром 1 мая у Крымского моста образовалась многочасовая пробка. В 10:00 мск с обеих сторон проезда ожидали свыше 3 тыс. машин. К 17:00 более 1,8 тыс. автомобилей скопилось в сторону Керчи и Тамани. Соответствующими кадрами очевидцы поделились в Сети.

Ночью 24 апреля проезд по Крымскому мосту был временно перекрыт для автомобилей. Такая же ситуация произошла 21 апреля, когда движение движение перекрыли на 40 минут. Причины при этом не указывались.