Вашингтон, 1 мая, 2025, 18:35 — ИА Регнум. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф является главным кандидатом на пост советника главы государства по национальной безопасности вместо Майка Уолтца. Об этом 1 мая сообщило американское подразделение газеты Politico, ссылаясь на источники.

Global Look Press

«В настоящее время основным кандидатом является специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, который курирует переговоры с Россией, Ираном и ХАМАС в секторе Газа», — говорится в материале.

Издание также попросило пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировать информацию о возможной отставке Уолтца, но она отказалась обсуждать сообщения из анонимных источников.

Как передавало ИА Регнум, ранее 1 мая корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс, ссылаясь на источники, заявила, что Уолтц вскоре покинет свой пост. Также в отставку уйдет его заместитель Алекс Вонг.

Газета The New York Post 30 апреля написала, что администрация США недовольна тем, как Уиткофф ведет переговоры с Россией. Якобы это вызвано тем, что он один приходит на встречи в Москве, что является нарушением дипломатических процедур. Спецпосланник Трампа также на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным приветствует его как друга.

Уолтц при этом 1 мая отчитался о ходе переговоров между США и Россией по урегулированию конфликта на Украине. Он сообщил, что процесс продвигается, хотя протекает неравномерно.