Москва, 1 мая, 2025, 18:29 — ИА Регнум. Российский хоккеист Никита Кучеров вошел в число номинантов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 1 мая сообщила пресс-служба спортивной организации.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«В четверг Леон Драйзайтль, Коннор Хеллебайк и Никита Кучеров были названы финалистами «Харт Трофи». Эта награда ежегодно вручается игроку НХЛ, признанному Ассоциацией профессиональных хоккейных журналистов самым ценным для своей команды», — говорится в заявлении.

Отмечается, что 31-летний российский спортсмен второй сезон подряд возглавляет список лучших бомбардиров НХЛ. В текущем сезоне он набрал 121 очко в 78 матчах за «Тампа-Бэй Лайтнинг». Он также лидирует по количеству голов в большинстве (46) и занимает третье место по количеству победных голов (9). Кроме того, Кучеров является трехкратным финалистом «Харт Трофи», заняв второе место в предыдущем сезоне и выиграв награду в 2018–2019 годах.

Как передавало ИА Регнум, 8 марта российский нападающий и капитан американской команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел фотосессию на фоне трофеев НХЛ. Среди них были Кубок Стэнли, выигранный в 2018 году, приз «Морис Ришар Трофи» лучшему снайперу, кубок «Тед Линдсей Эворд» самому выдающемуся хоккеисту сезона, «Арт Росс Трофи» за наибольшее количество очков за сезон и «Харт Трофи».

18 марта Кучеров приблизился к Овечкину в списке лучших снайперов из России в сезоне, набрав два очка (гол + голевой пас) в матче регулярного чемпионата НХЛ. По итогам состязания он забросил 29 шайб против 34 у Овечкина.