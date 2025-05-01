Москва, 1 мая, 2025, 18:44 — ИА Регнум. Возможный новый транш американской военной помощи Украине в размере $50 млн, о котором сообщают СМИ, скорее всего, относится к тем поставкам, которые были одобрены еще при экс-президенте США Джо Байдене. Об этом в четверг, 1 мая, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press

Украинское издание Kyiv Post ранее сообщило о том, что США после подписания сделки по редкоземельным металлам планируют отправить на Украину оружие на $50 млн. Как уточнили источники газеты, это первое разрешение на подобную сделку, которое может быть получено при действующем президенте США Дональде Трампе.

«Я думаю, что это всё же последние транши, которые были одобрены еще при Байдене. Грубо говоря, договор надо исполнять, так как деньги уже на это потрачены», — сообщил эксперт.

По мнению специалиста, в данном случае не идет речь о каком-то грандиозном изменении подхода нынешнего президента США к поставкам оружия на Украину. Специалист уточнил, что, несмотря на вероятное продолжение военной помощи Вашингтона Киеву, это будет происходить под другим флагом.

«Я отрицаю мысль о том, что США могут прекратить поставки оружия на Украину. Они могут начать декларировать то, что якобы прекратили поставки оружия, денег, разведданных. Однако это всё будет поставляться, только под флагом Великобритании», — заявил Матвийчук.

Подписание редкоземельной сделки может повлиять на поставки оружия Киеву, так как США уже не будут тратить деньги из своего бюджета на военную помощь, рассказал военный эксперт.

«У возможных поставок оружия на Украину два источника. Первый — это сама Украина, если они все-таки реализуют этот договор о редкоземельных металлах, то оттуда пойдут деньги. Второй — это Европа»,— подытожил Матвийчук.

Как сообщало ИА Регнум, американский президент 27 апреля заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече в Ватикане просил у него оружие для украинских войск. При этом он отметил, что Зеленский уже больше трех лет высказывает такого рода просьбы.

Позднее 1 мая минфин США заявил о подписании Вашингтоном и Киевом соглашения о разработке и добыче украинских полезных ископаемых. Уточнялось, что в рамках этой сделки будет создан инвестиционный фонд по восстановлению Украины.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта в телефонном разговоре с Трампом назвал прекращение иностранной военной помощи Киеву ключевым условием для урегулирования украинского кризиса. Глава государства уточнил, что это также необходимо, чтобы не допустить эскалации конфликта.

Ранее российский лидер указывал на то, что никакие иностранные поставки оружия Украине не способны изменить ход спецоперации, а военная помощь киевскому режиму свидетельствует об участии стран в конфликте. В Кремле также отмечали, что поставки оружия для ВСУ только истощают ресурсы государств, которые идут на это.