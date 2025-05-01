Юрмала, Латвия, 1 мая, 2025, 18:14 — ИА Регнум. Певица Кристина Орбакайте может лишиться квартиры в элитном районе латвийской Юрмалы после того, как власти страны запретили артистке пересекать госграницу. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По его информации, у Орбакайте есть трехкомнатная квартира общей площадью 100 кв. м в доме «Ривьера» на берегу Рижского взморья. Как утверждается, исполнительница унаследовала эту жилплощадь от умершего в 2022 году артиста Бориса Моисеева, который переписал на нее свою квартиру.

Соседями артистки является ее мать певица Алла Пугачёва и другие российские знаменитости. Сами апартаменты, согласно оценкам из некоторых источников, могут стоить около 30 млн руб. Не исключено, что жилье будет арестовано.

Как передавало ИА Регнум, решение о введении запрета на въезд Орбакайте в Латвию принял глава МВД республики Рихард Козловскис, тем самым удовлетворив соответствующее требование Службы госбезопасности. Помимо певицы запрет коснулся сербского музыканта и композитора Горана Бреговича.

Латвийские власти мотивируют свое решение тем, что выступления Орбакайте и Бреговича «не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии». По словам Козловскиса, оба артиста поддерживали сторону Москвы по украинскому конфликту, а также выступали в Крыму.

У Орбакайте на лето в Латвии планировались концерты. В начале апреля премьер-министр республики Гинтаутас Палуцкас призвал певицу высказать четкую позицию по поводу спецоперации на Украине.