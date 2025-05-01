Вашингтон, 1 мая, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Майкл Уолтц может покинуть пост помощника президента США по нацбезопасности. Об этом 1 мая заявила корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс.

CNP/AdMedia/Global Look Press

«Советник по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинут свои посты», — сообщила Джейкобс в соцсети X (ранее Twitter).

Она уточнила, что получила информацию из собственных источников.

Уолтц занимает пост советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности с 20 января 2025 года.