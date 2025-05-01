Люблин, Польша, 1 мая, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Один из помощников кандидата в президенты Польши Гжегожа Брауна во время митинга в городе Бяла-Подляска Люблинского воеводства сбросил со здания мэрии флаг Украины. Об этом сообщило радио RMF FM.

Кадр из видео

Акция прошла 30 апреля. На видео с места событий видно, как мужчина забирается по лестнице, передает флаг Брауну и крепит на стене польский флаг. В это время толпа скандировала: «Это Польша!» и пела государственный гимн.

По информации журналистов, Браун взял на себя ответственность за случившееся. Полиция установила, кто снимал флаг, и передала данные в прокуратуру, предупредив о возможных последствиях за проступок.

Как передавало ИА Регнум, недовольство размещением украинских флагов в Польше началось еще в 2022 году. В мае их сняли с общественного транспорта в Варшаве.

В апреле 2025 года стало известно, что кто-то сменил надгробие на массовом захоронении боевиков Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в польском селе Монастеж. Новая табличка напоминает о том, что члены УПА массово убивали безоружных поляков, украинцев и евреев, в том числе участвовали в Волынской резне в июне 1943 года, жертвами которых стали около 100 тыс. мирных жителей.

В феврале правящая партия «Право и справедливость» внесла на рассмотрение парламента Польши законопроект о запрете символики украинских националистов и введении уголовной ответственности за отрицание их преступлений против поляков. Авторы инициативы напомнили, что киевский режим, несмотря на обещания, так и не начал эксгумацию жертв Волынской резни.