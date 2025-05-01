Киев, 1 мая, 2025, 17:51 — ИА Регнум. Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев признался, что общается со многими моделями OnlyFans. Соответствующие кадры 1 мая опубликовало издание «Страна. ua».

Volodymyr Tarasovukrinform/Global Look Press Даниил Гетманцев

«Я знаю многих лично из них. Мы общаемся в соцсетях… Благодарен им за то, что они выполняют те нормы налогового законодательства, которые сегодня есть», — рассказал он в интервью.

Гетманцев отметил, что от моделей поступило достаточно большое количество налогов. При этом он признался, что вместе с коллегами выступает за декриминализацию этого вида деятельности.

«К сожалению, до сих пор 301-я статья Уголовного кодекса предусматривает ответственность за создание такого вида контента. Мне кажется, что это лицемерие», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2022 года украинские активисты предложили главе киевского режима Владимиру Зеленскому законодательно разрешить производство эротического и порнографического контента. Размещенная в электронном формате петиция набрала более 25 тыс. подписей. При этом 2 мая 2024 года на Украине легализовали PornHub, чтобы направить налоги на нужды Вооруженных сил Украины.

12 ноября 2024 года депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что стоит легализовать деятельность порномоделей, и соответствующий проект был вынесен на рассмотрение парламентом. По его словам, модели OnlyFans заработали $123 млн за 2020–2022 годы, но не уплатили налоги с этих доходов.

18 декабря издание «Страна. ua» сообщило, что у украинских моделей с платформы OnlyFans начали проходить обыски. Отмечается, что суд предоставил сотрудникам Бюро экономической безопасности информацию обо всех гражданах Украины, зарегистрированных на этой платформе.