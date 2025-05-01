* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 1 мая, 2025, 17:38 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) и еще 75 лиц. Соответствующий указ появился на сайте его офиса.

Global Look Press Алексей Арестович

«Ввести в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 мая «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», — сказано в документе.

Кроме Арестовича в санкционный список попали украинские и российские граждане. Ограничения затронули генерального директора государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексея Лихачева, российских журналистов Станислава Бернвальда и Анастасию Кашеварову. Также в список попали политологи Константин Бондаренко, Александр Скубченко и другие лица.

Санкции будут действительны 10 лет. В ограничения входят блокировка активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых контрактов и лишение украинских госнаград.

Ранее глава киевского режима включил в санкционный список сроком на десять лет бывшего исполняющего обязанности премьер-министра Украины, первого вице-премьера, экс-главу Нацбанка Сергея Арбузова, экс-секретаря Совбеза Украины Андрея Клюева, совладельца бизнес-центра «Гулливер» в Киеве и торговой сети «Эльдорадо» Виктора Полищука, совладелицу IBOX BANK и основательницу находящейся под санкциями «Финансовой Компании Лео» Алену Шевцову.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля Зеленский ввел в действие персональные санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим). Против политика ввели 17 ограничительных мер.

20 апреля Зеленский ввел персональные санкции против 20 деятелей культуры и спорта России. В список попали певец Ярослав Дронов (SHAMAN), актриса Ирина Апексимова, артист балета Николай Цискаридзе, певец и композитор Александр Розенбаум, клоун и дрессировщик Юрий Куклачев и другие.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала санкции, введенные Зеленским в отношении Куклачева, отметив, что кровавый клоун ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость.