Вашингтон, 1 мая, 2025, 17:50 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки собираются в течение ближайших 100 дней самым активным образом добиваться начала переговорного процесса между сторонами конфликта на Украине. Об этом 1 мая заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Global Look Press

По его словам, первый шаг в направлении урегулирования украинского кризиса уже был сделан — выдвинуто мирное предложение.

«В течение следующих 100 дней мы будем очень активно работать над тем, чтобы усадить стороны за стол переговоров», — заявил Вэнс.

Он отметил, что даже американские союзники в Европе, критически настроенные к президенту США Дональду Трампу, не отрицают его роли в сдвижении процесса с мертвой точки.

«Эти стороны даже не разговаривали — ни друг с другом, ни с кем-либо ещё. Они просто воевали. Президент стал единственным, кто смог добиться движения вперед», — указал Вэнс.

Как сообщало ИА Регнум, зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия может довольно скоро начать переговоры с Украиной по урегулированию конфликта. По его мнению, это произойдет тем быстрее, чем больше усилий будет предпринято для разрешения приведших к украинскому кризису проблем.

30 апреля спецпосланник США Кит Келлог в эфире телеканала Fox News сообщил о готовности американской стороны частично удовлетворить территориальные требования России, если это будет способствовать мирному урегулированию.

Также накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва благодарна Вашингтону за посредничество на пути к разрешению украинского кризиса. В то же время он указал, что РФ будет заключать соглашение с Киевом. По словам Пескова, это очень сложный вопрос, поэтому нельзя рассчитывать на его быстрое решение. Тем не менее российская сторона надеется, что участие США даст свои положительные результаты.

27 апреля президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова начать переговоры с украинской стороной без каких-либо предварительных условий.