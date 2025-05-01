Алупка, Крым, 1 мая, 2025, 17:30 — ИА Регнум. Офис Сбера с арт-пространством открылся в Алупке в доме художника-мариниста XIX века Леонида Блинова. В здании XIX века можно получить финансовые услуги и посетить галерею известного русского художника.

Пресс-служба Сбера В доме художника Леонида Блинова в Крыму открылся офис Сбера

Новый офис стал первым отделением для обслуживания клиентов банка в городе-курорте и 24-м в Крыму. Церемонию открытия посетили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, глава Крыма Сергей Аксёнов и другие гости.

Жители и гости Алупки в новом офисе банка смогут ознакомиться с репродукциями картин Леонида Блинова. Он совершил три кругосветных путешествия и написал около трёх тысяч этюдов, рисунков и картин, большинство из них посвящены морю, морским баталиям и кораблям.

«Реставрация дома Леонида Блинова — часть нашего проекта по масштабному благоустройству Алупки. Этому солнечному городу важно быть современным и развивающимся и при этом сохранять историю и память о великих людях, которые жили здесь», — сказал председатель юго-западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

В последние годы здание, где жил и творил художник, находилось на грани разрушения. Команда Сбера восстановила исторический облик здания, отремонтировала фасад и воссоздала основные элементы внешнего декора.

Глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что открытие офиса банка ещё больше повысит привлекательность курортного города. «Возрастет социальная и экономическая активность граждан. Уверен, что горожане и туристы смогут оценить все положительные изменения по достоинству», — отметил он.

В новом офисе доступен широкий перечень продуктов и услуг Сбера для физических и юридических лиц. В отделение также есть зона самообслуживания с банкоматами, которая работает в режиме 24/7.