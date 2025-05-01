Симферополь, 1 мая, 2025, 17:25 — ИА Регнум. Кадры многочасовой пробки, образовавшейся перед Крымским мостом, появились в Сети 1 мая.

Кадр из видео

По данным Telegram-канала, посвященного ситуации на транспортном переходе, на подъезде скопилось более 1,8 тыс. автомобилей.

Так, на 17:00 мск порядка 1460 машин ожидали возможности проехать по дороге в сторону Тамани, однако время ожидания составило примерно четыре часа. В сторону же Керчи в очереди находились чуть более 400 авто, которым предстоит подождать еще пару часов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962534" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пробка на Крымском мосту

Пробка у переправы образовалась утром 1 мая. В 10:00 мск с обеих сторон в очереди стояли свыше 3 тыс. транспортных средств. Причиной такого большого скопления машин у Крымского моста стали майские праздники.

Как передавало ИА Регнум, ночью 24 апреля проезд автомобильного транспорта по Крымскому мосту был временно перекрыт. Водителей, находившихся на тот момент в зоне досмотра и на самом мосту, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Вечером 21 апреля произошла похожая ситуация — движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто на 40 минут. Причины при этом не были указаны.