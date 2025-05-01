Уфа, 1 мая, 2025, 17:22 — ИА Регнум. Нападающего уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Петра Хохрякова унесли со льда на носилках в ходе третьего матча полуфинальной серии Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успеннский Пётр Хохряков

Игра проходила на льду «Уфа-Арены» и закончилась победой гостей со счетом 2:4.

В середине третьего периода Хохряков столкнулся с защитником ярославцев Никитой Черепановым и затем не смог самостоятельно встать на ноги. После этого Черепанова удалили на пять минут за толчок соперника на борт и наказали дисциплинарным штрафом до конца игры.

В результате этой победы счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Локомотива». Четвертый матч серии состоится 3 мая в Уфе.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля два хоккеиста новосибирской «Сибири» попали в больницу после матча первого раунда Кубка Гагарина с «Салаватом». Форвард Кирилл Рассказов получил серьезное повреждение голеностопа после падения соперника на его ногу и ему потребовалась операция. Нападающий Иван Климович получил удар в живот.

В начале ноября 2024 года канадского форварда клуба «Сент-Луис Блюз» Дилана Холлоуэя унесли на носилках со скамейки запасных во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Шайба попала ему в шею.