Москва, 1 мая, 2025, 17:30 — ИА Регнум. Россия потребует международного расследования атаки украинской армии на Алешки в Херсонской области. Об этом 1 мая заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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«По нормам международного гуманитарного права убийство гражданских лиц и покушение на жизнь и здоровье мирного населения — это одно из самых значимых преступлений. Поэтому мы не дадим им (международным правозащитным организациям. — Прим. ред.) шанса не заметить того, что сегодня произошло в Алешках», — процитировало Мирошника «Херсонское агентство новостей».

Он отметил, что, пока Россия не видит реакции со стороны международных структур. Москва намерена настойчиво добиваться ее.

«Все доказательные документы будут уже в ближайшее время собраны и переданы нашим делегациям, представляющим интересы России на крупнейших международных площадках. В Совебе безопасности ООН, в ОБСЕ, СПЧ», — отметил российский дипломат.

Россия будет требовать активных действий со стороны правозащитных международных организаций, «особенно тех, что так часто называют киевский режим уважающим нормы международного гуманитарного права», добавил Мирошник.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ утром 1 мая нанесли массированный удар FPV-дронами по центральному рынку в Алешках. В результате семь человек погибли, не менее 20 получили ранения. Украинская армия не остановилась на этом, снова отправив беспилотники к центру города, чтобы добить раненых.

Заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко сообщил, что по рынку в Алешках ВСУ запустили порядка 30 FPV-дронов. Он рассказал о героических действиях медиков, спасавших раненых под обстрелом.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962532" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> После первой волны ударов по рынку в Алешках, где уже были погибшие и раненые, ВСУ направили FPV-дроны для добивания выживших

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. В Алешках объявили трехдневный траур по погибшим.

Доцент Финансового университета при правительстве России, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин заявил, что киевский режим представляет собой то же самое, что и бандеровцы во времена Второй мировой войны. В беседе с ИА Регнум он подчеркнул, что бандеровцы были хуже фашистов.