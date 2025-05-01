Вашингтон, 1 мая, 2025, 17:17 — ИА Регнум. Вашингтон заключил сделку с Киевом по разделению прибыли от добычи украинских полезных ископаемых, чтобы вернуть США деньги, потраченные на военную помощь Украине. Об этом 1 мая заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

Zhang Gaiping/Global Look Press

«Это возврат денег Соединенным Штатам, и это один из самых важных моментов, который необходимо понять», — подчеркнул он в ходе брифинга.

Миллер отметил, что на военную помощь Украине потратили сотни миллиардов долларов американских налогоплательщиков. Администрация США намерена как можно быстрее реализовать цели сделки.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля Киев и Вашингтон заключили соглашение о разделе прибыли при добыче украинских полезных ископаемых. Средства будет распределять специальный совместный фонд. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что американская сторона будет получить 50% доли средств, поступающих в фонд от всех новых лицензий и ренты на добычу ресурсов, но Киев сохранит контроль над недрами.

По данным газеты The New York Times, соглашение не предусматривает, что США дают какие-либо гарантии безопасности киевскому режиму. Также сделка не будет иметь большого значения до завершения конфликта на Украине.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя соглашение, заявил, что президент США Дональд Трамп доломал киевский режим и заставил заключить сделку. Украине теперь придется платить за военную помощь природными богатствами.