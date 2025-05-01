В порту на севере ФРГ произошел взрыв, несколько человек получили ранения
Берлин, 1 мая, 2025, 17:10 — ИА Регнум. В порту Ниндорф, расположенном в общине Тиммендорфер-Штранд на севере Германии, произошел взрыв. Об этом 1 мая сообщила газета Hamburger Morgenpost.
«Полицейские сообщают, что произошел взрыв, несколько человек получили ранения… Проводится масштабная операция с участием пожарных и спасательных служб», — говорится в материале.
По данным издания, территорию вокруг порта оцепили, предварительно, взорвался газовый баллон. Пострадавшие также получили незначительные травмы.
Как передавало ИА Регнум, 26 апреля в иранском порту Шахид-Раджаи прогремел мощный взрыв. По словам очевидцев, звук был слышен в радиусе 20 км от места происшествия. В результате инцидента пострадали более 1 тыс. человек, количество погибших возросло до 40.
Президент России Владимир Путин в связи с трагедией направил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Сейеду Али Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану. 28 апреля в Бендер-Аббас прибыли два самолета МЧС РФ для помощи в ликвидации пожара. Позднее в этот же день министр внутренних дел Ирана Эскандер Моамени сообщил, что причиной взрыва стала человеческая халатность.