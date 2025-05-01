Вашингтон, 1 мая, 2025, 17:08 — ИА Регнум. Подписанное соглашение по недрам между Вашингтоном и Киевом демонстрирует приверженность президента США Дональда Трампа долгосрочному миру на Украине. Об этом 1 мая на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Michael Weber/Global Look Press

«Президент Трамп с самого начала был предельно четок: он хочет, чтобы убийства в этом жестоком <конфликте> прекратились. Данное соглашение показывает, насколько президент вовлечен в процесс достижения действительно прочного мира», — заявила она.

В заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, уточняется, что в рамках сделки будет создан фонд, куда будет поступать 50% от лицензионных сборов и других платежей от проектов по добыче природных ресурсов на Украине.

«Эти деньги будут вложены в новые проекты на Украине, которые принесут долгосрочную выгоду как американскому, так и украинскому народу», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля минфин США объявил о подписании Киевом и Вашингтоном соглашения о разработке и добыче украинских полезных ископаемых. Стороны также договорились о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины.

По словам главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, соглашение гарантирует Киеву полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами страны. Договоренность не препятствует стремлению Киева вступить в Европейский союз, отметил чиновник.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк после подписания документа заявил, что этот договор Украины и США по недрам хуже, чем тот, который планировалось подписать в Белом доме 28 февраля. Подписание было сорвано из-за скандала с участием главы киевского режима Владимира Зеленского. Как пояснил Железняк, Зеленский обещал включить в соглашение американские гарантии безопасности для Украины, однако в подписанном документе они не обговариваются.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 28 апреля заявил, что Зеленского ожидает плохое будущее — и в случае подписания сделки, и в случае отказа от нее. По его словам, глава киевского режима вынужден согласиться на условия США.