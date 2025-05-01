Алёшки, Херсонская область, 1 мая, 2025, 17:02 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины 1 мая запустили порядка 30 FPV-дронов для удара по рынку в Алешках Херсонской области. Об этом заявил зампредседателя правительства региона Сергей Черевко.

Евгений Биятов/РИА Новости

«На Алешкинский рынок был очень мощный налет. Несколько, по предварительным данным, около четырех атакующих волн FPV-дронов. Совокупно в налете участвовало около 30 украинских ударных БПЛА», — приводит его слова «РИА Новости».

В правительстве области указали на героизм врачей и спасателей, которые помогали раненым в первые минуты после атаки.

«Ни одной секунды ни один фельдшерский экипаж не сомневался — ехать ли на помощь. Ни один водитель не отказался. И это под угрозой удара дронами или кассетными боеприпасами», — рассказал Черевко.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим нанес удар дронами по рынку в Алешках утром 1 мая. На месте погибли семь человек, более 20 получили ранения. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, украинские военные атаковали территорию несколько раз, отправляя новые БПЛА, чтобы добивать выживших людей.

Глава минздрава Херсонской области Елена Борчанинова сообщила, что один из пострадавших умер по пути в больницу, госпитализированы шесть человек.

По факту атаки СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Министерство иностранных дел РФ назвало удар по Алешкам кровавым военным преступлением Киева против мирных россиян. Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал эту атаку целенаправленной и спланированной. По его словам, ВСУ били, «практически глядя в глаза жертв через камеры беспилотников».

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин в комментарии ИА Регнум констатировал, что сегодняшний теракт украинской стороны в очередной раз показал сущность киевского режима, который представляет из себя то же самое, что и бандеровцы во времена Второй мировой войны.