Вашингтон, 1 мая, 2025, 16:52 — ИА Регнум. Глава Пентагона Пит Хегсет поручил к 2027 году поставить американской армии дальнобойные ракеты, способные поражать движущиеся наземные и морские цели. Об этом 1 мая стало известно из соответствующего документа минобороны США.

Global Look Press

Отмечается, что с целью реструктуризации, реформирования процесса закупок и оптимизации запасов армии Вашингтону также необходимо к 2027 году внедрить беспилотные системы и наземные, а также воздушные средства поражения в каждую дивизию, внедрить системы управления войсками на основе искусственного интеллекта и к 2028 году модернизировать промышленную базу для производства достаточного количества боеприпасов.

«Президент [США Дональд Трамп] дал нам четкую миссию: достичь мира через силу. Для достижения этой цели армия США должна уделять первоочередное внимание защите нашей родины и сдерживанию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе», — уточняется в документе.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта Хегсет обозначил вопросы сдерживания Китая от захвата Тайваня в качестве основных приоритетов для американской армии. По его словам, Китай является единственной постоянной угрозой для министерства обороны США.

21 марта глава Белого дома заявил, что Вашингтон не заинтересован в войне с Пекином, однако к ней отлично подготовлен. При этом американский президент подчеркнул, что не хотел бы это никому демонстрировать. Тем не менее, 1 апреля глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Кейн отметил, что страна не готова к затяжному конфликту с Китаем, поскольку американская оборонная промышленность слишком медлительна.