Санкт-Петербург, 1 мая, 2025, 17:40 — ИА Регнум. Подписанное соглашение о добыче редкоземельных металлов на Украине между Киевом и Вашингтоном говорит о том, что США теперь могут интерпретировать наступательные действия России как угрозу своим природным ресурсам. Об этом в четверг, 1 мая, заявил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с ИА Регнум.

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press

1 мая минфин США сообщил о том, что Вашингтон и Киев подписали соглашение о разработке и добыче полезных ископаемых на Украине. По данным агентства Bloomberg, сделка предоставит США привилегированный доступ к проектам по разработке природных ресурсов на Украине, включая нефть, графит, алюминий и природный газ.

«В связи с тем, что США по этому документу получили контроль над природными ресурсами Украины, наступательные действия России могут быть интерпретированы Соединенными Штатами как наступление и угроза природным ресурсам США. В чем и была задача Украины в данной ситуации — втянуть Соединенные Штаты в конфликт, показать, что Украина вместе с США, а Россия против не только Украины, но и против США. Для Трампа, таким образом, могут быть сняты ограничения по финансированию этого конфликта»,— заявил Солонников.

От России же Трамп будет требовать то же самое, что и требовал раньше — безоговорочное прекращение огня в ближайшее время и подписание мирного соглашения под диктовку Соединенных Штатов на основании выставленного ими плана, который, как считает Трамп, более или менее сохраняет лицо России, заявил эксперт. Он также добавил, что, вероятно, для этого в Москву на парад Победы 9 мая может приехать делегация США.

«Делегация из США может приехать на вторые майские праздники в Москву и еще раз об этом переговорить. Или сразу же все подписать. Это будет жесткое условие, которые Соединенные Штаты в лице Трампа сейчас будут выставлять. Если нет, то они выходят из переговорного процесса, обвиняют в том, что он сорвался, Россию, потому что Украина, по их мнению, свою часть пути прошла, и, соответственно, вводят против России вторичные санкции в финансовой сфере, запрещая другим странам работать с Россией, а также вводят ограничения прохода российских судов по морям, которые контролирует НАТО, прежде всего Балтийское и Черное море», — сообщил специалист.

Помимо этого собеседник агентства считает, что Трамп таким образом продемонстрировал своим избирателям, сторонникам, конгрессменам, республиканцам, что это теперь не просто трата денег впустую, как было при экс-президенте страны Джо Байдене, а взаимовыгодные инвестиции. Действующий президент теперь может это представить так, что США инвестируют в то, чтобы получить еще больший контроль над инфраструктурой, над природным богатством, и что теперь это не война, а коммерческая сделка, уточнил политолог.

«Но это также и важный сигнал для Европы. США показывают Европе, кто здесь хозяин. Что если хотите дальше договариваться, то договариваться нужно не только с Киевом, договариваться нужно с нами, никаких переговоров с Украиной за спиной Соединенных Штатов, никаких попыток договориться, что Европа что-то может с Украиной помимо Соединенных Штатов. Хотите договариваться, приезжайте договариваться. Теперь мы здесь главные, демонстрирует Трамп», — поделился мнением Солонников.

Эксперт уточнил, что администрация Трампа фактически признает Зеленского легитимным, чтобы не было вопросов о том, кто теперь хозяин над этими ресурсами, а также чтобы считать данную сделку соответствующей международному законодательству.

«Так как администрация Трампа подписала важный документ с администрацией Зеленского, это легитимизация администрации Зеленского. Таким образом, США снимают вопрос о том, легитимный руководитель Украины или нет. Для США легитимный, а значит, и для всего мира, который ориентируется на США», — поделился мнением собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая американская газета The Washington Post написала о том, что никому неизвестно, какова настоящая ценность редкоземельных металлов на территории Украины. По словам автора материала, работа по добыче ископаемых может быть достаточно трудной, и для нее нужна обширная новая инфраструктура, требующая серьезных затрат. Такое развитие событий может привести к тому, что месторождения будут нерентабельны для эксплуатации, уточнили в статье.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк признал, что подписанный вариант этого соглашения хуже, чем предлагавшийся для подписания Зеленскому в ходе его скандальной встречи с президентом США в Белом доме в конце февраля.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Трамп доломал киевский режим в вопросе расплаты за американскую военную помощь украинскими полезными ископаемыми. Зампред Совбеза также отметил, что на этом фоне направляемый Республиканской партией сенат США готовится ввести против РФ новые «сокрушительные» санкции, и предложил подождать ответа администрации Трампа на это.