Москва, 1 мая, 2025, 16:43 — ИА Регнум. Уроженца Средней Азии лишили гражданства России за то, что он спровоцировал конфессиональный конфликт в Липецке, где проживал. Об этом 1 мая сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Кадр из видео

Мужчина получил российский паспорт в марте 2024 года. В сентябре он вместе с рядом других лиц вступил в конфликт с жителями города.

«В результате «словесной перепалки» высказывал превосходство ислама над другими религиями, публично оскорблял нецензурной бранью граждан России, демонстрировал холодное оружие (нож) и угрожал физической расправой», — говорится на сайте ведомства.

Сотрудники ФСБ и МВД нашли нарушителя и задержали. Его признали виновным в мелком хулиганстве и арестовали на семь суток. После этого мужчину лишили российского гражданства и запретили въезд в РФ сроком на 50 лет.

«Очень сильно жалею из-за этого разговора, который я сделал с женщиной. Извините, все матери России», — прокомментировал он свои действия.

В аэропорту с бывшего гражданина РФ сняли наручники и отправили в страну, из которой он прибыл.

Как передавало ИА Регнум, в феврале российского гражданства лишили блогера, приехавшего из Азербайджана, Субхана Мамедова (псевдоним Subo). Основанием для такого решения стала его публичная деятельность антигосударственного характера.

Мамедов создавал провокационный контент, демонстрирующий неуважение к российским властям и правоохранительным органам. В частности, он снимал видео, где, переодевшись в форму сотрудника МВД, пытался спровоцировать настоящих полицейских на противозаконные действия. Суд признал, что действия блогера представляют угрозу общественному порядку, и постановил аннулировать его гражданство РФ.