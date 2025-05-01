Москва, 1 мая, 2025, 16:42 — ИА Регнум. Киевский режим и поддерживающие его западные страны руководствуются людоедским инстинктом истребления всего русского для так называемого восстановления Украины в границах 1991 года, Россия никогда не допустит такого развития событий. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ в связи с терактом украинской армии в Алешках Херсонской области.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Уточняется, что это преступление в очередной раз показало террористическое нутро Киева, его нацеленность на эскалацию вооруженного противостояния и срыв любых попыток мирного урегулирования. Кроме того, в очередной раз проявилась полная недоговороспособность киевского режима. Этот теракт украинских боевиков также лежит на совести снабжающих их вооружениями и финансами спонсоров из западных стран, подчеркнули российские дипломаты.

«Совершенно очевидно, что за тщетными и беспочвенными притязаниями киевского режима и поддерживающих его на Западе сил на так называемое восстановление Украины в границах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего русского. Разумеется, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что все виновные и причастные к этому преступлению будут установлены и понесут неотвратимое наказание.

Как сообщало ИА Регнум, утром 1 мая украинские войска ударили по рынку в Алешках FPV-дронами, а затем вновь направились туда же для добивания выживших мирных жителей. По этому факту было возбуждено уголовное дело о теракте, в городе также объявлен трехдневный траур. По данным властей региона, в результате атаки 20 человек пострадали и еще семь погибли.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо позднее сообщил, что ВСУ планомерно последние несколько месяцев уничтожали машины скорой помощи, чтобы спровоцировать дефицит транспортных средств для доставки раненых в медучреждения.

Глава МИД России Сергей Лавров 11 апреля заявил, что Украина ни за что и никогда не сможет вернуться к границам 1991 года, как этого требует глава киевского режима Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что это понимание есть и у администрации президента США Дональда Трампа.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин 1 мая заявил ИА Регнум, что террористический удар украинских военных по мирным жителям на рынке в Алёшках вновь говорит о том, что киевский режим представляет из себя то же самое, что и бандеровцы в период Второй мировой войны. Эксперт подчеркнул, что последние были даже хуже фашистов.