Лион, Франция, 1 мая, 2025, 16:30 — ИА Регнум. Во французском Лионе в ходе первомайской демонстрации произошли столкновения манифестантов с местными полицейскими. Об этом говорится в сообщении префектуры региона Овернь — Рона-Альпы на странице в соцсети X.

Global Look Press

«Несколько десятков агрессивно настроенных лиц в масках предприняли попытку разгромить две торговые точки. Они также забрасывали стражей порядка различными предметами», — следует из публикации.

Как отмечается, нарушители порядка были задержаны.

Местная газета Le Progrès уточняет, что всего участниками шествия стали от 6 тыс. до 10 тыс. человек. Также издание пишет, что при начале беспорядков силовики применили слезоточивый газ.

По предварительной информации, за хулиганство задержаны три человека. Трое полицейских получили незначительные травмы.

1 мая демонстрации проходят в разных французских городах. Прогнозировалось, что их участниками суммарно могут стать до 150 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля во Франции прошли акции протеста с требованием об отставке президента страны Эммануэля Макрона. Их участники держали в руках французские флаги, а также баннеры и плакаты с надписями «Pour la Paix» (За мир) и «Макрон, мы не будем умирать за Украину!». Протестующие выступали против главы государства, который поддерживает киевский режим.

Прошлым летом Франция была охвачена акциями протеста на фоне предварительных итогов внеочередных парламентских выборов. Демонстрации проходили в Париже, Лионе, Ницце и других городах. В Лионе протестующие били витрины и жгли костры в центре города.