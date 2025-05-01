Москва, 1 мая, 2025, 16:23 — ИА Регнум. Атака Вооруженных сил Украины дронами Алешек в Херсонской области 1 мая является кровавым военным преступлением Киева против мирного российского населения. Такое заявление сделал МИД РФ.

Антон Вергун/РИА Новости

«Налицо очередное кровавое военное преступление укронацистов против мирного российского населения», — сказано в сообщении.

В ведомстве призвали здравомыслящую часть международного сообщества и профильные организации осудить этот террористический акт.

В МИД добавили, что киевский режим специально атаковал рынок в Алешках в праздничный день, чтобы максимально увеличить количество погибших и пострадавших мирных жителей.

В ведомстве подчеркнули, что атака на Алешки снова продемонстрировала полную недоговороспособность «необандеровской клики».

«Это злодеяние вновь вскрыло террористическое нутро киевского режима, нацеленность нынешних украинских правителей исключительно на эскалацию вооруженного противостояния, срыв любых попыток мирного урегулирования», — заключили в ведомстве.

В МИД уточнили, что все виновные и причастные к этой атаке будут установлены и наказаны по закону.

Как передавало ИА Регнум, утром 1 мая украинские формирования нанесли удар по рынку в Алешках FPV-дронами. Затем украинские беспилотники снова направились туда, чтобы добить выживших мирных жителей. Зампред правительства области Сергей Черевко заявил, что в результате атаки 11 человек госпитализировали, еще один скончался по пути в больницу. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о минимум 20 пострадавших и семи погибших.

Возбуждено уголовное дело о теракте, в городском округе был объявлен трехдневный траур.

Кроме того, Сальдо отмечал, что ВСУ планомерно последние несколько месяцев уничтожали машины скорой помощи, чтобы спровоцировать дефицит транспортных средств для доставки раненых в медучреждения.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин в разговоре с ИА Регнум заявил, что удар ВСУ по людям в Алешках в очередной раз демонстрирует, что киевский режим повторяет действия бандеровцев во времена Второй мировой войны. При этом, по его словам, Украина сознательно выбирает значимые для местного населения даты для совершения терактов.

Киевский режим начиная с 2014 года бьет по мирным людям, в частности по тем, кого Киев формально называет украинскими гражданами. За 11 лет в результате нападений ВСУ погибли свыше 6,5 тыс. человек, ранения получили еще около 16,5 тыс.