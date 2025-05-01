Киев, 1 мая, 2025, 16:37 — ИА Регнум. Половина украинской армии самовольно покинула службу. Об этом 1 мая заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Global Look Press

Она отметила, что в ВСУ зафиксированы серьезные нарушения прав человека.

По словам депутата, глава киевского режима Владимир Зеленский совершает ошибку, не увольняя с поста главкома ВСУ Александра Сырского. Безуглая назвала его «идеологом подхода все покрыть и порешать». Также она раскритиковала министра обороны Украины Рустема Умерова, назвав его «мастером тихих договоренностей» и «шепота, а не прозрачности».

«В результате половина нашей воюющей армии находится в несанкционированном отпуске», — написала Безуглая в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, по данным издания Berliner Zeitung, дезертирство на сегодняшний день является самым распространенным преступлением на Украине. В прошлом зарегистрировано около 89,5 тыс. уголовных дел о дезертирстве. Количество самовольных оставлений службы выросло за год в три раза. Основная причина в том, что военные не могут получить отпуск, отметило издание.

Украинские военнопленные рассказывают, что многие предпочитают сдаться, чтобы не возвращаться на линию фронта, поскольку командование ВСУ не ценит жизни бойцов.

Многие украинские военные боятся бойцов российской армии. Как сообщил командир взвода ПТУР 394-го мотострелкового полка группировки российских войск «Восток» с позывным Панда, встречаясь со штурмовыми группами ВС России, украинцы спасаются бегством. Кроме того, на Украине многих отправляют на фронт насильно.