Москва, 1 мая, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Московский школьник, жестоко избитый старшеклассниками Ильназом и Джамалом, заявил ИА Регнум, что не боится возвращения в школу. По словам Сергея, в учебном заведении у его обидчиков остались друзья, которые точно разозлены арестом Ильназа и Джамала. Также школьник рассказал, что уже вернулся домой и будет восстанавливаться после операции в кругу семьи.

Социальные сети Пострадавший 14-летний Сергей (имя изменено)

Восьмиклассник Сергей сообщил, что чувствует себя уже гораздо лучше. Спустя два дня после операции на сломанной челюсти его отпустили домой.

«В пятницу, 25 апреля, врачи, как и обещали, выписали меня из больницы долечиваться домой. Они оценили, что моё состояние позволяет отпустить меня из больницы. Вот уже почти неделю я нахожусь дома. Состояние у меня нормально, потихоньку иду на поправку», — рассказал Сергей.

По словам молодого человека, его временно перевели на домашнее обучение в связи с состоянием здоровья.

«Пока что я, скорее всего, буду учиться дома — на домашнем обучении. Учителя будут приходить ко мне, объяснять материал и давать задания. Но пока что учеба встала на паузу, я пока отдыхаю, учителя еще не приходили», — отметил Сергей.

Социальные сети 15-летние Джамал и Ильназ (имена изменены)

Несмотря на то, что до начала итоговых школьных экзаменов остается чуть меньше месяца, Сергей не переживает и уверен, что успеет подготовиться. А в случае неудачи — пойдет на пересдачу.

Также Сергей отметил, что хоть оперативные органы и арестовали его обидчиков, но их товарищи и друзья продолжают учиться в той же школе.

«Да, друзья этих парней продолжают учиться в нашей школе. Наверняка им не нравится арест их друзей. Но не думаю, что они рискнут мне как-то мстить, после того, что их товарищей арестовали. Надеюсь, они это понимают», — отметил Сергей.

Сейчас молодой человек находится дома и восстанавливается после операции на сломанной челюсти.

Ранее ИА Регнум сообщало, что днем 21 апреля в одной из школ в Новой Москве двое девятиклассников, 15-летние Ильназ и Джамал, жестоко избили 14-летнего восьмиклассника Сергея. Все произошло во время перемены в здании школы.

Старшеклассники повалили свою жертву на пол и стали пинать его ногами по голове. У подростка начались судороги, изо рта пошла пена и кровь. Сергея срочно доставили в реанимацию, где ему диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга.

По факту избиения школьника СК России возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Следователи сообщили, что задержали двух школьников, причастных к избиению Сергея. Ход расследования резонансного происшествия взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

Вечером 22 апреля около школы прошло собрание родителей, возмущенных происшествием, а также бездействием администрации школы. По результатам собрания департамент образования города Москвы принял решение об освобождении директора школы от занимаемой должности.

Позже стало известно, что по ходатайству следствия двое подростков, подозреваемых в избиении Сергея, отправлены под арест.

23 апреля пострадавшему школьнику провели хирургическую операцию на сломанной челюсти. Придя в себя, Сергей записал видео, в котором рассказал о своем самочувствии после хирургического вмешательства.