Вашингтон, 1 мая, 2025, 16:23 — ИА Регнум. В окончательный вариант соглашения по украинским полезным ископаемым между Вашингтоном и Киевом не вошли четкие гарантии будущей помощи США Украине в сфере безопасности. Об этом сообщила 1 мая американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Global Look Press

По словам одного из них, США отказались от такой идеи еще в самом начале переговоров по сделке, при этом Белый дом не стал включать в документ даже гарантию продолжения военной помощи Киеву.

Как отметили авторы публикации, соглашение не будет иметь большого значения в случае продолжения вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля минфин США объявил о подписании Киевом и Вашингтоном соглашения о разработке и добыче украинских полезных ископаемых. Стороны также договорились о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в этот же день заявил, что документ гарантирует украинской стороне полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами страны. По его словам, соглашение также не препятствует стремлению Киева вступить в Евросоюз.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 1 мая отметил, что соглашение Вашингтона и Киева по украинским природным ресурсам позволит США получить деньги и не решать при этом проблемы Украины. Он уточнил, что американский президент Дональд Трамп не включил в сделку никаких гарантий безопасности для киевского режима.

Ранее в этот же день заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что Трамп доломал Киев в вопросе расплаты за американскую военную помощь украинскими полезными ископаемыми. По его словам, теперь украинской стороне придется платить за военные поставки США своими национальными богатствами.