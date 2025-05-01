Москва, 1 мая, 2025, 16:11 — ИА Регнум. Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) 1 мая атаковал скорую помощь в Харьковской области. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В момент атаки украинского БПЛА все, кто находились в автомобиле скорой помощи, успели покинуть транспортное средство, поэтому никто не пострадал», — написал он в своем Telegram-канале.

Ганчев уточнил, что осколки от взрыва повредили корпус машины и задние шины.

Как передавало ИА Регнум, ранее 1 мая украинские военные FPV-дронами нанесли серию ударов по рынку в Алешках Херсонской области. Они продолжали повторные атаки, затрудняя эвакуацию. Медики, бойцы и сотрудники МЧС спасали людей, несмотря на угрозу жизни.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что семь человек погибли на месте. Зампред правительства области Сергей Черевко позже рассказал, что один из пострадавших умер, пока его везли в больницу.

Сальдо подчеркнул, что ВСУ последние несколько месяцев специально наносили удары по машинам скорой помощи. Это привело к нехватке транспорта для доставки раненых в больницы.

Киевский режим начиная с 2014 года бьет по мирным людям, в частности по тем, кого Киев формально называет украинскими гражданами. За 11 лет в результате нападений ВСУ погибли свыше 6,5 тыс. человек, ранения получили еще около 16,5 тыс.

Как заявил ИА Регнум доцент Финансового университета при правительстве России, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин, теракт в Алешках в очередной раз показал, что киевский режим представляет собой то же самое, что и бандеровцы во времена Второй мировой войны. Бандеровцы осознанно выбирают для терактов значимые для местного населения даты, подчеркнул он.