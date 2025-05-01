* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киев, 1 мая, 2025, 15:52 — ИА Регнум. На Украине девушка открыла огонь по бывшему главарю одесской ячейки «Правого сектора» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергею Стерненко. Служба безопасности Украины уже заявила, что задержала нападавшую.

(сс) VoidWanderer

«Сотрудники Службы безопасности предотвратили убийство известного общественного активиста и волонтёра Сергея Стерненко. Сегодня на него было совершено покушение из огнестрельного оружия», — говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.

Спецслужба опубликовала фото с девушкой, сидящей на тротуарной плитке со связанными руками. Лицо у нее закрыто.

Факт нападения в своем Telegram-канале подтвердил и сам Стерненко.

«На меня совершено нападение. Ранен. Всё ок, угрозы жизни нет», — написал он.

Стерненко последнее время занимается сбором средств на приобретение беспилотников для ВСУ. В ноябре 2024 года ряд украинских СМИ сообщил, что одесский военкомат объявил Стерненко в розыск за отказ идти на фронт. Сам экс-глава ячейки «Правого сектора» утверждал, что в тылу от него будет намного больше пользы.

Ранее Стерненко стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел на Украине. Ему вменялось в вину похищение человека, организация массовых беспорядков, пособничество в сбыте запрещенных веществ.

Как передавало ИА Регнум, в середине марта в Одессе был убит украинский националист Демьян Ганул (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов), который участвовал в поджоге одесского Дома профсоюзов в мае 2014 года. В результате пожара погибли 42 человека.

В пророссийском подпольном движении Stop Grave сообщали, что Ганул работал на СБУ.