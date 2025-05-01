Париж, 1 мая, 2025, 15:50 — ИА Регнум. Французский теннисист Корентен Муте пожаловался, что его российский соперник Павел Котов якобы грозился его убить во время матча на турнире категории «Челленджер» в Экс‑ан‑Провансе.

Lionel Guericolas/Global Look Press Корентен Муте

«В следующий раз, когда ты выйдешь к сетке, я тебя убью. Однажды кто‑нибудь убьет тебя», — процитировало издание Avantage Tennis в соцсети X (бывш. Twitter) слова, которые якобы говорил Котов.

Муте сделал репост публикации и написал, что теперь страдает от проблем со сном.

Французский и российский теннисисты провели игру 30 апреля. Встречу закончили досрочно из-за темноты и перенесли на 1 мая. На следующий день матч продолжился, Котов не покушался на Муте, француз победил. Итоговый счет 7:5, 3:6, 7:5.

Как передавало ИА Регнум, в феврале из-за стрельбы был прерван теннисный матч в столице Конго Браззавиле между российским спортсменом Иваном Денисовым и представителем Нидерландов Гёем ден Ауденом. Стреляли за пределами корта, также кто-то бросил дымовую шашку. Спортсмены и зрители покинули площадку.

В ноябре 2024 года журналист Жан Мюллер сравнил поступки российского теннисиста Даниила Медведева в ходе матча с американцем Тейлором Фритцем с поведением избалованного ребенка. Причиной стало то, что спортсмен игрался с ракеткой. Судья за такое поведение лишил его одного очка.